Surpreendente: Os detalhes que fizeram toda a diferença no Casamento do Ano em Portugal! Veja aqui!

Há 33 min

O casamento de Inês Mendes da Silva, CEO da Notable e agente de muitas figuras públicas portuguesas foi o casamento mais falado de 2023.

Assistimos a um vestido de noiva absolutamente lindo e fora do normal, uma decoração fantástica e uma festa de arromba!

Mostramos-lhe então alguns pormenores do casamento que chegou aos Trending Tops do Google.

Começando pela cerimónia, o mote a ser transmitido era que esta fosse o mais emotiva e feliz possível, assim, colocaram flores gigantes e corações no ar, desenhados a vermelho em sombrinhas brancas.

Para o cocktail, cores e padrões eram o próximo passo. As frutas, vegetais e flores foram utilizadas como decoração fazendo um contraste perfeito com a natureza do espaço. Os tecidos das almofadas e os sofás também um pormenor importante na cor e padrões escolhidos.

Para o jantar, a harmonia continua. Vemos mesas colocadas em movimento, em curvas, ajudando à confraternização entre os convidados e deixando o ambiente leve.

Os guardanapos de pano tinham bordado «Tchin Tchin!» apelando ao brinde, um detalhe importantíssimo que fez toda a diferença.

Os coxins das cadeiras em vichy laranja e riscas, fugindo ao tradicional vermelho e branco, combinando perfeitamente com a mesa.

Não poderia faltar uma iluminação perfeita, com pequenas lâmpadas penduradas nas árvores, fazendo recordar uma boa noite de verão na natureza.

Veja aqui o vídeo e percorra a galeria do casamento de sonho!

Fotografias: DR