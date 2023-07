Há 59 min

Tatiana Boa Nova, ex-concorrente da Casa dos Segredos e Big Brother 2022, tem registado vários momentos das suas férias nas redes sociais.

Desta vez, a nortenha esteve presente no Festival Meo Marés Vivas e partilhou com os seguidores o seu look festivaleiro. Na caixa dos comentários surgiram vários comentários, inclusive de ex-concorrentes da edição Big Brother 2022: «Muito gataaa», comentou Bárbara Parada e ainda «Linda», frisou, Cátia Basílio.

Veja as imagens!