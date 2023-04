Tatiana Boa Nova e Rúben Boa Nova aumentam a família! Veja as imagens

Há 37 min

Tatiana Boa Nova e Rúben Boa Nova, ex-concorrentes do Big Brother 2022, deixaram os fãs «derretidos» ao anunciar que aumentou a família: adotaram uma cadela!

Foi através do Instagram que a nortenha partilhou as primeiras imagens do novo membro: «Agora, somos 5! Temos um novo membro na família, a Mel. Conquistou-me a mim e ao Lourenço (filho de Ruben e Tatiana Boa Nova). Agora, só falta saber se vai conseguir conquistar o Ruben e o Prince (o outro cão da família), que não estão nada contentes com a chegada dela!», começou por escrever.

«Mais uma fêmea para lhes atazanar! Acham que a Mel vai conquistar o coração do Ruben e do Prince? Pela cara do Ruben, vai levar o seu tempo! Ele foi quase obrigado a tirar esta fotografia de família. Alguém que me ajude, antes que ele nos ponha a todos porta fora», disse, Tatiana Boa Nova.