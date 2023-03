Tensão: Xavier envolve-se numa briga à séria

Há 2h e 34min

Em «Queridos Papás», Matias (José Fidalgo) recebe mensagem de Carina (Olívia Ortiz) a dizer estar à espera dele para lhe trazer Alex (Martim Balsa), Matias não vê por estar a jogar. Vasco falha um golo. Xavier (Tiago Teotónio Pereira) não se consegue conter mais e pára o jogo a dizer que Vasco não serve para a equipa. Vasco faz frente a Xavier, que lhe prega um murro. Vasco e Xavier lutam sem que

ninguém os consiga separar.

Jogadores da outra equipa saem chateados por o jogo ter acabado abruptamente. Jaime (Fernando Pires) discute furioso com Xavier por ter perdido a cabeça com Vasco por isso significar que o seu negócio com ele vai por água abaixo, saindo a dizer que já não vai participar mais no torneio. Matias repara agora na mensagem de Carina de estar à espera dele e sai disparado.