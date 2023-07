Teresa Silva posa ao lado de Bruna Gomes e de outras caras conhecidas: «Mulheres ao poder»

Há 1h e 6min

A Festa de Verão da TVI decorreu este sábado, em Lisboa, e contou com muitas caras conhecidas da estação, que deram tudo nos looks para uma noite de glamour e muita animação.

Teresa Silva, ex-concorrente do «Big Brother» e comentadora da TVI, marcou presença no evento e posou com caras conhecidas da TVI.

Para além de Cristina Ferreira, do ex-concorrente Marco Costa e de Tony Carreira, Teresa Silva posou ainda com Bruna Gomes, Elma Aveiro e Rita Pereira.

«As mulheres no auge da elegância, no topo do mundo... mulheres ao poder!!», escreveu.

