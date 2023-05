Há 19 min

Tiago Castro, o ator que dá vida a Crómio em «Morangos com Açúcar», partilhou uma foto inédita nos bastidores das gravações da série que marcou gerações.

O ator escreveu: «Crómio, fã nº1 do Batatinha e companhia». No registo fotográfico podemos ver o ator divertido e com o cabelo em pé. Veja a foto hilariante na galeria que preparámos para si.