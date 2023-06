Tiago Graça declara-se publicamente ao namorado, Guilherme Ramos! Veja tudo

Há 2h e 54min

Tiago Graça é um dos ex-concorrentes d’O Triângulo da TVI que mais empatia gerou no público. Durante a sua participação no reality show, o ex-concorrente falou da sua relação amorosa com Guilherme Ramos. Na passada quinta-feira, dia 8 de junho, o ex-concorrente recorreu ao Instagram para, novamente, falar da sua relação amorosa. Tiago Graça acabou por se declarar ao namorado, Guilherme Ramos, e confessou o quão importante este tem sido para si nos últimos meses.

«O meu maior apoio durante esta aventura, foram 3 meses de muitas saudades e de muita aprendizagem! Obrigado amor, por tudo o que fizeste por mim nesta minha loucura eheheh, foste incansável ❤️», escreveu o ex-concorrente. «Orgulhoso de ti e da tua caminhada ❤️», respondeu Guilherme Ramos.

Os fãs não deixaram de escrever uma palavra de apoio ao casal e a caixa de comentários acabou por «transbordar» de carinho, como pode ver em baixo.