Tiago Graça faz procedimento estético e mostra resultado! Veja o impressionante antes e depois

Tiago Graça, ex-concorrente d’O Triângulo, visitou uma clínica especializada em tratamentos estéticos para realizar um preenchimento de olheiras. O ex-concorrente partilhou uma Story com uma publicação da clínica em questão, onde está explicado o procedimento que foi realizado. «Muito obrigado. Ficou mesmo fantástico!», escreveu na legenda da Story.

Na publicação feita pela clínica, onde se pode ver o antes e depois do procedimento, pode-se ler: «O @tiagoroquegraca visitou-nos para realizar um preenchimento de olheiras com ácido hialurónico. Conseguimos atenuar os papos e suavizar ligeiramente a cor escura, para um rosto mais jovem e menos cansado. Obrigado, Tiago, pela confiança 🤍».

Nas fotos partilhadas, é notória a diferença no rosto do ex-concorrente, apresentando agora um rosto «mais jovem e menos cansado».

