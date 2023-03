Tiago Graça só tem 20 anos, mas já viajou por muitas cidades da Europa e do Mundo. Veja as fotos

Há 1h e 13min

Tiago Graça, concorrente d'O Triângulo, tem apenas 20 anos mas já é muito viajado. De acordo com o seu Instagram Oficial, pudemos ver que já visitou várias cidades da Europa, mas também algumas do Mundo.

Nas fotos, o concorrente surge no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e também em Banguecoque e Phuket na Tailândia.

Dentro da Europa, Tiago Graça já visitou pelo menos Sevilha e Barcelona, em Espanha, Paris em França e ainda Milão, Roma e Florença, em Itália.

