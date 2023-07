Há 44 min

A Festa de Verão da TVI decorreu este sábado, em Lisboa, e contou com muitas caras conhecidas da estação, que deram tudo nos looks para uma noite de glamour e muita animação.

O ator Tomás Taborda, que vai integrar o elenco da nova série de «Morangos Açúcar», também marcou presença na festa e mostrou-nos um brinco muito especial, que usou no seu look.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as melhores fotos do look de Tomás Taborda e o pormenor do brinco.