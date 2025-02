Trocaram os fatos pelos vestidos ousados! Jornalistas da TVI surgem mais sensuais do que nunca em Gala da TVI

Imperdível: Veja todos os looks da Gala dos 32 anos da TVI

Este sábado, 22 de fevereiro de 2025, a TVI assinala mais um ano de existência com uma gala de celebração que, como já é habitual, poderá acompanhar no seu ecrã a Gala do 32.º aniversário da TVI decorre no Casino Estoril e promete ser uma noite inesquecível, repleta de emoções e surpresas

Sandra Felgueiras, Conceição Queiroz e Sílvia Martins foram algumas das caras da informação que se destacaram nesta noite de festa. As jornalistas trocaram os fatos por vestidos elegantes e ousados, mostrando um lado mais sofisticado e glamoroso.

Sandra Felgueiras brilhou num deslumbrante vestido amarelo, trocando o habitual fato por um look mais sensual do que nunca. Já Conceição Queiroz apostou num elegante vestido azul, complementado por um colar deslumbrante, digno de fazer cair o queixo. Sílvia Martins, por sua vez, escolheu um sofisticado vestido cai-cai, com detalhes pendurados que acrescentaram um toque especial ao visual.

Percorra as fotos na galeria que preparámos para si e descubra os looks das jornalistas!