Há 2h e 14min

Teresa Silva e Helena Isabel, comentadoras do programa «TVI Extra», estiveram presentes na Festa de Verão da TVI e arrasaram.

Teresa Silva optou por um look exuberante: um macacão com penas cor-de-rosa, com aberturas na barriga acompanhado com detalhes prateados e cor-de-rosa.

Já Helena Patrício Isabel, usou um vestido mais clássico e elegante: curto, com aberturas na barriga acompanhado também, com alguns brilhos.

Veja as imagens!