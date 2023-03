UAU: O look invejável de Margarida Corceiro

Há 51 min

A atriz Margarida Corceiro, a atriz que interpreta Rita em «Quero é Viver», é uma pessoa muit mediática nas redes sociais. Com mais de um milhão de seguidores, a atriz e modelo consegue deixar todos rendidos com as suas partilhas.

Os conteúdos partilhados pela atriz, desde lifestyle, moda, gastronomia ou até um simples momento do seu dia a dia, conseguem captar a atenção de qualquer pessoa.

Desta vez, Margarida Corceiro partilhou um dos visuais escolhidos para a Moda Lisboa e não foi exceção.

Um conjunto em tons de beje, mereceu muitos corações na sua publicação. O pormenor do fecho na parte da frente do top "cai-cai", as calças largas e os acessórios foram a sua escolha. A acompanhar a partilha das fotos, Margarida Corceiro escreveu: "Não havia melhor forma de fechar o Moda Lisboa. Que noite! QUE SHOW, @luisborgesoficial !! 🫶🏽💥

Jewellery @callmegorgeousstore

Hair @griffehairstyle

Makeup @raquelbatalha.makeup

Photos @pedroatgomes".

Veja as fotos da atriz e aproveite para ver este vídeo da atriz.