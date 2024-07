Este sábado, dia 6 de julho de 2024, Sara Sousa Pinto marca presença na passadeira vermelha, que antecede a festa de verão da TVI, no Myriad, em Lisboa.

Sara Sousa Pinto arrasou na escolha do vestido! Com padrão tigresa a jornalista surpreende todos na passadeira vermelha. Para acrescentar glamour ao look, Sara Sousa Pinto usou um colar dourado muito elegante

Percorra a galeria e veja as fotos da jornalista na festa de verão da TVI.