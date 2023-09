Última Hora no Big Brother: Revelada uma divisão inteira da casa. Veja as imagens inéditas!

Há 45 min

Estreia já no próximo domingo, dia 10 de setembro, a nova edição do «Big Brother» 2023, que promete ter muitas novidades e surpresas, sendo que algumas já foram reveladas por Cristina Ferreira.

Após serem desvendados alguns pormenores da casa da nova edição, esta sexta-feira pela primeira vez revelamos as imagens de uma divisão completa.

É um quarto, com elementos que nos remetem para o espaço, devido às colchas com estrelas e ao design futurista, em tons de azul e laranja.

Percorra a nossa galeria de fotografias para ver estas imagens, bem como todos os pormenores que foram revelados ao longo da semana.

A próxima edição tem um grande prémio de 100 mil euros. Para além do valor, sabe-se também que esse grande prémio é garantido!

Esta edição do «Big Brother» vai ainda contar com caras bem conhecidas do público português, tanto na apresentação dos Diários e Extras, como nos comentários aos domingos nas galas.

Mafalda Castro e Marta Cardoso vão assegurar a apresentação do Diário e do TVI Extra, respetivamente, tal como a TVI avançou oficialmente em comunicado. Alice Alves fica com o «Última Hora».

Já Bruna Gomes e Flávio Furtado serão os comentadores de serviço nas galas de domingo, à semelhança do que já aconteceu n'O Triângulo, que foi para o ar este ano.

De recordar que o Reality Show que revolucionou a televisão em Portugal e no resto do mundo regressa muito em breve.

As portas da casa mais vigiada do País vão abrir uma vez mais e podemos garantir que vai ser uma edição cheia de surpresas.

Fique atento e acompanhe todos as novidades no site do Big Brother.