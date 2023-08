Há 44 min

Após a sua mudança de visual radical, Liliana Filipa, ex-concorrente da «Casa dos Segredos», partilha fotografias incríveis no Instagram com looks ideais para estas noites quentes de verão.

Liliana Filipa tem partilhado os seus vários looks e tem somado elogios dos seguidores: «Eu estou a amar esta nova era»; «Linda Linda Linda. Esse cabelo… uff»; «Bombástica», são alguns exemplos.

Percorra a galeria e inspire-se nos diferentes looks de verão de Liliana Filipa!