Há 2h e 35min

Foi no sábado passado, 29 de julho, que Rita Pereira esteve à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz no programa «Dois às 10».

A atriz arrasou com um look de verão, verde azul-água, com uma flor no cimo do vestido, perto do pescoço, acompanhado ainda com uma racha na perna.

Veja as imagens escaldantes!