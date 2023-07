Uma ‘deusa grega’ na praia! Maria Cerqueira Gomes deslumbra com look de cortar a respiração

Há 1h e 29min

Maria Cerqueira Gomes voltou a arrasar na escolha do look para mais um casamento do programa «Casamento Marcado».

Desta vez, para o grande dia de Daniel e Francielle, cuja cerimónia aconteceu na praia, a apresentadora escolheu um visual inspirado nas 'deusas gregas' e não desiludiu.

Com um vestido simples e esvoaçante, mas elegante e com um toque de glamour na zona da cintura, Maria Cerqueira Gomes deslumbrou em mais um look de cortar a respiração.

