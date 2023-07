Uma fofura! As melhores fotos da filha de Savate, que ninguém sabia que existia

Há 47 min

Bruno Savate só apresentou a filha, Maria Luísa, aos dois anos, preferindo até esse momento evitar a exposição pública para a proteger ao máximo.

No mês de maio, o ex-concorrente da «Casa dos Segredos» e do «Big Brother - Duplo Impacto», esteve no «Dois às 10» e explicou o motivo de só ter apresentado a filha alguns anos depois: «Eu apresentei a minha menina ela tinha cerca de dois anos», disse na altura.

«Não foi esconder, foi proteger, não expor. Como a menina era muito novinha, era muito pequenina, eu e a mãe decidimos não expô-la, mediante a exposição social que eu tinha, resolvemos salvaguardá-la.», explicou o ex-concorrente.

Percorra a nossa galeria de fotografias e veja as melhores imagens da pequena Marian Luísa, agora com três anos.