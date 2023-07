Vanessa Ferreira criticada por amamentar, responde: «Amamentação prolongada não é vista com bons olhos, por quem não os tem»

Há 1h e 42min

A ex-concorrente da Casa dos Segredos 3 publicou um vídeo na sua página de Instagram com relato sobre a desonra de amamentar. Vanessa Ferreira tem publicado vários vídeos onde explica o porquê de estar a fazer o desmame da amamentação com o filho de 2 anos e tem partilhado todo o processo com os seguidores.

No entanto, o mais recente vídeo foca-se num comentário que a ex-concorrente ouviu e que parece não ter gostado. Pelo que Vanessa Ferreira explica no vídeo, recebeu uma critica acerca do facto de ainda amamentar o filho com 2 anos: «Intromissão? Desinformação? Repúdio? Desprezo? Lidar e encarar. Sem ódio. Deixem a vossa reflexão. Curiosa em vos ler», escreveu na legenda.

«À ignorância temos que responder com ignorância, e fica tudo bem… Eu já me apercebi que a amamentação prolongada não é vista com bons olhos, por quem não os tem», lamentou, mostrando-se desiludida com o facto de não se normalizar na sociedade o tema da amamentação prolongada.

Veja o vídeo: