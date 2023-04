Veja as 10 fotos mais sensuais de Rita Pereira, em biquíni

Há 56 min

Rita Pereira, a atriz que deu vida a Maria em «Quero é Viver», é também modelo e apresentadora de televisão portuguesa. Tem 41 anos e é mãe de Lonô, de quatro anos, fruto da relação com o atleta Guillaume Lalung.

Rita Pereira é uma personalidade portuguesa com grande influência no mundo da televisão, tendo representado em grandes sucessos televisivos, tais como "Morangos com Açúcar", "Doce Fugitiva", "A ùnica Mulher" e a "A Herdeira", entre outros.

Contudo, é também uma personalidade muito ativa no Instagram, com mais de um milhão de seguidores na rede social.

Aos 41 anos, a artista apresenta-se com uma silhueta invejável e muito definida.

Veja as 10 fotos mais sensuais da atriz e aproveite para ver Rita Pereira a representar em «Quero é Viver».