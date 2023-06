Veja como a filha de Catarina Siqueira está crescida!

Há 1h e 55min

Catarina Siqueira, terceira classificada do Big Big Brother Famosos e participante do Big Brother Desafio Final, faz parte do elenco da nova novela da TVI, «Queridos Papás».

A saída de Catarina Siqueira do programa, emocionou os portugueses. O abraço entre mãe e filha deixou todos rendidos assim como as lágrimas de ambas no estúdio da gala final.

A ex-concorrente tem recorrido às redes sociais para partilhar vários registos da filha, Luz, fruto da relação com o seu marido, Marco, que estão juntos há 16 anos.

