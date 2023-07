Veja como está crescido o filho de Cristiana Jesus e Cláudio Alegre!

Há 3h e 51min

Foi no dia 4 de julho, que o filho de Cristiana Jesus e Cláudio Alegre, Guilherme, completou os seus 3 anos de idade.

A ex-concorrente da Casa dos Segredos, recorreu às redes sociais para partilhar um vídeo com vários registos do crescimento do filho: «Parabéns ao grande amor da minha vida! A mãe ama-te tanto!», escreveu Cristiana, na legenda.

«Parabéns, Gui fofinho, parabéns aos papás também»; Que lindo Gui, feliz dia bebé da tua mamã. És lindo, se feliz», «Parabéns ao teu Gui, que seja para sempre muito feliz e um menino muito doce»; «Parabéns ao teu Gui, que seja para sempre muito feliz e um menino muito doce»ou «Que lindo» são alguns exemplos de comentários feitos pelos internautas.

