Liliana Aguiar, ex-concorrente do Big Brother 3 partilhou no seu Instagram uma fotografia com o filho onde este se encontra vestido a rigor para o Baile de Finalistas!

«Foi nesta brincadeira que se preparou para o baile de finalistas.

12 ano .✔️ Agora é continuares e seguires sempre com dedicação e empenho. Parabéns meu filho que mais parece meu irmão😂😂❤️❤️😍😍» escreve Liliana Aguiar orgulhosa.

