Veja o vídeo poderoso e ousado de Madalena Aragão

Ontem às 17:42

Madalena Aragão, a atriz que dá vida a Diana em «Para Sempre», esteve presente na Gala dos 30 anos da TVI.

Um evento que merece um visual à altura. Madalena Aragão arrasou com a sua escolha. Foi no instagram que a atriz partilhou um vídeo onde as palavras: Poder, elegância e ousadia o descrevem tão bem.

A junção de um fato azul em veludo e a atitude empoderada da atriz resultaram num vídeo de cortar a respiração.

Também acha que a atriz arrasou? Veja o vídeo e aproveite para ver mais fotos da atriz.