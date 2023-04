Veja os detalhes da festa de aniversário da filha de Sara Barradas e José Raposo

Há 56 min

Na passada quarta-feira, dia 30 de março, a filha do casal Sara Barradas e José Raposo celebrou 3 anos. A atriz que deu vida a Olga em «Quero é Viver», partilhou com os seus seguidores de Instagram vídeos da festa da sua pequena Lua.

Na descrição dos vídeos a artista escreveu: "Parte 1/2

E hoje foi a festa da minha Lua no fantástico @cantinho_dos_poneis com a ajuda sempre incrível da @lifeinparty 🙏🏼❤️

Os miúdos ADORARAM, a Lua AMOU 😍

Que dia incrível, ar livre, animais, insufláveis, muita brincadeira!

O bolo é do @moinhodaguapastelaria e as lembranças sugar free da @_lecca__lecca_ 🥰" e "Parte 2/2

Uma festa muito bonita, onde animação e animais não faltaram! Veja os vídeos e deixe-se inspirar por esta ideia tão gira!

