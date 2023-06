Há 1h e 24min

Está a chegar mais uma festa de verão TVI, onde as nossas caras dão tudo nos seus visuais, para uma noite de glamour e muita diversão.

O ano passado não foi exceção e, por isso, recordamos os looks dos ex-concorrentes do «Big Brother» na festa de 2022, já com os olhos postos em 2023.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e comece já a imaginar os looks das mesmas caras este ano.