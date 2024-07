Este sábado, dia 6 de julho de 2024, Maria João Rosa marcou presença na passadeira vermelha, que antecede a festa de verão da TVI, no Myriad, em Lisboa.

A jornalista chamou a atenção de tudo e todos com um vestido rosa choque, só de uma alça, com um folho e com uma abertura na barriga.

Para completar o look optou por umas sandálias e pulseira em tons de prateado.