Há 1h e 54min

A Festa de Verão da TVI decorreu este sábado, em Lisboa, e contou com muitas caras conhecidas da estação, que deram tudo nos looks para uma noite de glamour e muita animação.

Sandra Felgueiras, jornalista da TVI, também marcou presença no evento e arrasou na escolha do look: um macacão de verão, cheio de cor e elegância.

Percorra a nossa galeria de fotografias e veja o look arrasador de Sandra Felgueiras na Festa de Verão da TVI.

Fotos: TVI, Rui Valido e Filipe Brito.