Visual arrojado de Rodrigo Paganelli deixa seguidores rendidos

Há 37 min

Rodrigo Paganelli, o ator que dá vida a Carlos em «Festa é Festa», esteve presente na Moda Lisboa 2023.

O ator vestiu-se a rigor e deixou todos rendidos à sua escolha de look. No passado dia 12 de março, Rodrigo Paganelli partilhou com os seus seguidores do Instagram fotos do seu visual. Uma escolha arrojada, mas que mereceu muitos elogios. Entre eles, podemos ler alguns como: "Que gato MY GODDDDD 🔥😏", "a pinta do homem 😮‍💨😮‍💨", "Beautiful 🥹" e "🔥🔥🔥".

Veja as fotos, aqui, e aproveite para ver o ator a representar em «Festa é Festa».