Visual de Cristina Ferreira deixa Rita Pereira rendida

No passado sábado, Cristina Ferreira utilizou o Instagram para partilhar com os seus seguidores o seu look de sábado à noite.

Nas fotografias podemos ver um vestido dourado justo, com um corte detalhado no peito e ao longo da barriga.

Não faltaram comentários de espanto entre os quais da atriz Rita Pereira: «Parou tudooo!!! 🔥🔥🔥 Esse vestido é para sair diretamente desse corpitxo para o meu!!! Faxavor, já usou, não vai repetir looks portanto envie cá para casa!!!». A comentadora Susana Dias Ramos «Alguém chama os bombeiros que me está a arder o feed 🔥🔥🔥🔥 oh da guardaaaaaaa 🔥🔥🔥🔥🔥».

