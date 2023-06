Wilson Teixeira e Débora Picoito em confronto ofensivo: «Depois há aquelas que são fracas em tudo. Seja a cantar, seja a ter programas de tv ou até a comer Tierrys»

Há 1h e 38min

Wilson Teixeira participou num programa de televisão onde comentou algumas ilegalidades a que assistimos no nosso país. Débora Picoito, ao assistir à participação do ex-concorrente no programa de televisão, acabou por partilhar um story na sua página de Instagram, onde critica Wilson Teixeira.

Wilson Teixeira não gostou do comentário feito por Débora Picoito a seu respeito e deixou na sua página de Instagram uma mensagem, de forma indireta, para ex-concorrente: «Mandaram-me um print de uma vulgar, a dizer que sou um (…) expert em tudo o que me meto. E é um facto. Concordo! Não me meto em coisas em que não sou bom! Depois há aquelas que são fracas em tudo. Seja a cantar, seja a ter programas de tv ou até a comer Tierrys».

Ainda referiu, «Exemplos meus: Eu não sei cantar. Não canto. Eu não sei dançar. Não danço. Só devemos fazer coisas na vida que gostamos, que sentimos que somos bons e nas quais os outros nos reconheçam talento e capacidade».