Há 46 min

Zé Condessa, ator que entrará na nova novela da TVI «Cacau», está connosco na grande Gala Palácio das Estrelas e aproveitou para fazer várias revelações.

Zé Condessa confessa trazer um amuleto especial sempre consigo: «Tem um significado especial para mim, tem a ver com família».

Veja as restantes revelações do ator, no vídeo!