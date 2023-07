Há 1h e 22min

Zé Lopes mostrou-se na praia a aproveitar as elevadas temperaturas e o look do comentador não deixou ninguém indiferente.

«Um conjunto de 13 euros que faz sempre sucesso, almoçar uma saladinha de frango e um sumo natural de laranja e maracujá na esplanada com uma das minhas melhores amigas e apanhar uns banhos de sol durante 4 horas… e está a festa feita. 😉», escreveu na descrição das fotografias.

«Preciso de pouco para estar feliz! ❤️», rematou Zé Lopes.