Zé Lopes recorda ano passado: «Deu certo»

Há 43 min

Zé Lopes, comentador de vários reality shows da TVI, decidiu mudar de vida o ano passado.

O comentador recorreu à rede social Instagram para partilhar um vídeo com os seus seguidores com vários momentos da transformação que viveu no seu corpo. «Deu certo. Continua a dar certo. ❤️», escreve.

Zé Lopes realizou uma cirurgia para perder peso pois já se encontrava com um índice de massa corporal elevado e era pré-diabético.

No vídeo partilhado pelo comentador «choveram» comentários de orgulho: «👏 O esforço é teu 👏de mais ninguém!», «És uma fonte de inspiração, que orgulho ❤️», «És uma fonte de inspiração, que orgulho ❤️».

Veja aqui o vídeo da transformação e as fotografias que preparámos para si.