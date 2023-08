Beijos na boca, prendas picantes e muita animação: Veja aqui a Festa de Arromba de Francielle!

Francielle, ex-participante de Casamento Marcado onde chegou a casar com Daniel Dias, completou 27 anos recentemente.

O casamento com Daniel Dias não vingou, no entanto, a festa continua e de que maneira!

Com convidadas especiais do programa como Márcia, ex de Fernando Rodrigues e Pollyanna ex de Paulo, o ex-namorado polémico e os amigos e familiares da ex-pretendente, animação não faltou na festa de arromba de Francielle.

Foi através do Instagram que a ex-mulher de Daniel Dias partilhou várias fotografias e vídeos, onde mostrou os novos namorados das noivas do programa, onde se mostrou em clima de cumplicidade com o ex-namorado polémico Ruben que a levou ao altar e ainda as prendas picantes que ofereceu às restantes convidadas.

Veja aqui o vídeo da festa de arromba!