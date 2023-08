Casamento Marcado: O casamento falhou, mas Francielle reencontra pessoa muito especial e importante do grande dia

Francielle, noiva de Daniel em Casamento Marcado, voltou a encontrar-se com alguém que teve um papel muito importante no grande dia. Francielle jantou com o seu padrinho de casamento e mostrou o momento nas redes sociais.

De recordar que o casamento com Daniel não funcionou. O protagonista do programa apresentado por Maria Cerqueira Gomes, que ficou muito amigo da protagonista Andreia, emitiu mesmo um comunicado a acabar com todas as dúvidas. «Para os que ainda têm dúvidas: O meu relacionamento com a Francielle não vingou, pelo que já não estamos juntos. Agradeço que respeitem a privacidade de ambos! Obrigado», escreveu.

