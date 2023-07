EXCLUSIVO APP: «No futuro a Francielle quer ser mãe de três» Saiba aqui a opinião de Daniel

Mafalda Castro arrasa vestida de «Barbie»! Inspire-se no look da apresentadora

Daniel e Maria Cerqueira Gomes conversam sobre a vida amorosa do protagonista: «Um dos meus objetivos era conhecer as três pretendentes, conheci as três. Engracei com a Francielle que foi o meu primeiro encontro».

Daniel marcou de imediato o segundo encontro com a Francielle, e confirma que não houve química nem com Desirée nem com Susana.

Maria Cerqueira Gomes questiona então ao protagonista o que viu de tão especial em Francielle, ao que este responde: «Temos muitos pontos em comum para além dela ser muito bonita, ela é muito simpática, gostamos de viajar os dois. Ela liga muito à família, à parte da união familiar, isso também é muito importante para mim. No futuro a Francielle quer ser mãe de três e houve ali aquela química que nem eu sei explicar o que se passou connosco».

Daniel confirma que acha que Francielle sentiu o mesmo pois continuou a concordar e a comparecer nos encontros.

Daniel tinha a questão de Francielle participar nesta aventura apenas para se dar a conhecer ao público, ao que esta tinha a mesma questão sobre Daniel, mas já esclareceram a dúvida e correu tudo bem.

Será que é Francielle a noiva de Daniel?

