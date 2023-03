Com início de pneumonia, Francisco Macau mostra-se «cheio de febre e cheio de estilo». Veja aqui!

Francisco Macau: «Já me chamaram de tudo: burro, oco, por ter hábitos de vida saudáveis»

Francisco Macau foi diagnosticado com um início de pneumonia e recorreu às redes sociais para revelar o seu estado de saúde, acompanhado de uma fotografia em que surge visivelmente debilitado, mas ainda com sentido de humor.

«Pareço um senhor de 70 e picos a engatar no Tinder, eu sei, esta fotografia tirada de baixo não engana. Ora pois cá estou eu, com um início de pneumonia, cheio de febre e cheio de estilo», escreveu.

O ex-concorrente do «Big Brother», que vai ser pai em breve, concluiu em tom de brincadeira: «Passei só para vos perguntar se também estão doentes, quero fazer deste mural uma linha de apoio do SNS! Se não sobreviver, já sabem, as galinhas põem bons ovos, aproveitem, ao preço que estão…».

Veja a publicação na íntegra em baixo: