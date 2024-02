Francisco Monteiro admite: "Haver uma ligação emocional deixa-nos fragilizados dentro do jogo"

Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023, esteve no "Em Família" no passado sábado e respondeu às perguntas dos fãs.

Maria Cerqueira Gomes questionou o ex-concorrente, que desistiu do Big Brother - Desafio Final recentemente, se o facto de Márcia Soares ter entrado como observadora convidada prejudicou o seu jogo e em que sentido é que isso aconteceu. Francisco Monteiro respondeu de forma muito assertiva dizendo, "haver uma ligação emocional deixa-nos fragilizados dentro do jogo".

"Havendo um sentimento, seja de amor ou amizade, acaba por nos fragilizar dentro do jogo", afirmou. Confirmou também que o Miguel tentava jogar também com este fator.

Foi ainda durante este tempo que o concorrente respondeu à pergunta, "quem gostaria que vencesse o Big Brother - Desafio Final"? Francisco Monteiro apostou em Bruno Savate, apesar de este já ter ganho.

O ex-concorrente confessou ainda que fez a inscrição no Big Brother 2023 porque nessa altura se sentia sem rumo e precisava de algo que lhe mudasse a vida. Uma decisão que veio revelar-se muito positiva, já que foi o grande vencedor do programa.

Quando questionado sobre o Big Brother - Desafio Final e no momento da sua entrada, o ex-concorrente queria "fazer o que ainda não tinha sido feito", ou seja, ganhar o Big Brother 2023 e o Big Brother - Desafio Final. Francisco Monteiro "nunca desligou" do Big Brother e queria mesmo muito entrar. Mas acabou por desistir porque a estadia lá dentro já o estava a prejudicar.

Francisco Monteiro responde: "Só me arrependo daquilo que não faço. Eu queria fazer o que não tinha sido feito".

