Como está afinal a relação de Francisco Monteiro e Márcia Soares após o «Big Brother»? Saiba tudo aqui

No «Em Família» do último sábado, dia 6 de janeiro, quatro dos cinco finalistas (Hugo Andrade não pôde estar presente) desta edição do «Big Brother» estiveram reunidos pela primeira vez em televisão desde a grande final de 31 de dezembro. Apesar de os ânimos terem acabado por escalar entre Márcia e Joana Sobral, a maioria das pessoas estava ansioso por saber qual o estado atual da relação entre Márcia Soares e Francisco Monteiro.

O tão aguardado reencontro dos dois finalistas em televisão deu-se com um beijo na cara, para surpresa de muitos, mas as surpresas não ficaram por aqui. Já durante a conversa com Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua, quando questionada sobre se iria jantar com Zé Pedro ou Francisco Monteiro, Márcia respondeu que jantaria com Francisco por existir «um afeto diferente» e uma necessidade maior de falar.

Ainda durante a conversa, outro assunto que não poderia ter faltado foi o beijo entre Francisco Monteiro e Joana Sobral na noite de ano novo e a reação de Márcia ao mesmo. Quando questionada sobre a razão do incómodo, a terceira classificada destacou o vídeo de Francisco Monteiro onde mencionava o seu negócio e ainda a «incoerência na relação» que esteve na base daquele beijo.

Quanto ao estado atual da relação entre o vencedor e Márcia Soares, ficámos a saber que os dois já trocaram mensagens, mas segundo Francisco, «correu tão bem como na casa…», o que podemos assumir que não tenha sido uma vitória. Ainda assim, Francisco Monteiro admite ter ainda «mesmo muitas perguntas para fazer à Márcia».