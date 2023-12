Em lágrimas, Francisco Monteiro partilha momento difícil: «Criou um vazio muito grande»

Como era Márcia Soares antes de entrar no Big Brother? Veja as imagens irreconhecíveis!

No Big Brother, os concorrentes participaram numa dinâmica para verem fotografias de quando eram crianças e de partilharem uns com os outros alguns momentos marcantes sobre o Natal.

Francisco Monteiro emocionou-se ao recordar a morte do seu avô e referiu que para si, o Natal já não faz sentido: «A memória que eu tenho mais feliz do Natal foi o último Natal que eu passei com o meu avô. Depois disso, o Natal perdeu a piada toda para mim, criou um vazio muito grande na minha família.»

O concorrente acrescentou: «Deixou de fazer sentido para mim, é algo que vem algo todos os anos mas que para mim deixou de fazer sentido para mim».

Francisco Monteiro explica que é uma dor que permanece dentro dele e que esta época do ano tornou-se mais complicada: «Fui preenchendo o vazio que há em mim com todos os meus amigos, temos o hábito de nos reunir sempre e acabou por se tornar um bocadinho mais fácil mas não é propriamente a altura do ano mais feliz para mim».

Francisco Monteiro não consegue conter as lágrimas e recorda: «Era tudo mais fácil, era tudo muito mais feliz, obviamente que cria um vazio muito grande e alguma instabilidade, é uma coisa que guardo em mim. É uma coisa muito minha».

Os restantes concorrentes também se emocionaram ao partilhar as memórias, e, após a partilha de Francisco Monteiro, Márcia Soares não hesitou em abraçá-lo. Veja aqui os vídeos.