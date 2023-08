Afinal, o que está a acontecer entre Frederica Lima e Nuno Homem de Sá? Entenda tudo aqui!

Nas últimas horas, Frederica Lima e Nuno Homem de Sá têm estado a agitar as redes sociais… O ex-casal, que anunciou o fim da relação no início de julho deste ano, continua a partilhar nas redes sociais «uma briga» que não parece ter chegado ao fim.

Tudo começou com a partilha de uma fotografia cúmplice dos dois partilhada por Nuno Homem de Sá, esta segunda-feira, 14 de agosto. «Celebrando o passado: do fundo do baú. Adoro», escreveu o ator na legenda da publicação, que deu muito que falar.

Frederica Lima não gostou na atitude do ex-companheiro e reagiu na sua página oficial de Instagram, através de um comunicado, onde esclarecia o fim da relação com Nuno Homem de Sá e mostrou o seu desagrado perante a publicação do ex-companheiro.

«A minha relação com o Nuno Homem de Sá está mais que terminada e não tem retorno possível. (…) Em momento algum, autorizei ou autorizo a publicação de fotografias minhas, muito menos por ele, para tentar alimentar uma história que morreu. Já foi notificado para apagar imediatamente a fotografia e continua a não o fazer», escreveu Frederica Lima.

Após este aviso, Nuno Homem de Sá eliminou a fotografia em questão, mas fez uma nova publicação.

Qual não foi a surpresa dos seguidores quando, passadas poucas horas desta publicação, Nuno Homem de Sá volta a publicar novo momento “a dois”. Desta vez, um vídeo em que aparece a dançar com Frederica Lima e na legenda escreveu: «Não estou a chorar. Estou a recordar algumas coisas que valeram a pena. O resto ninguém quer saber. Viva a vida! Beijinhos!».