Após comunicado, Nuno Homem de Sá apaga fotografia com Frederica Lima e desabafa: «Guarda as tuas lágrimas…»

Espectador indignado com «Fredericos», revela informações exclusivas sobre a suposta separação do casal!

A relação de Nuno Homem de Sá e Frederica Lima terminou no incio de julho de 2023, após várias semanas de especulação.

Esta segunda-feira, o ator surpreendeu os seguidores ao partilhar uma fotografia com a ex-namorada nas redes sociais: «Celebrando o passado: do fundo do baú. Adoro», escreveu na legenda.

Frederica Lima parece não ter gostado da partilha de Nuno Homem de Sá e viu-se «obrigada» a partilhar um esclarecimento sobre a situação: «A minha relação com o Nuno Homem de Sá está mais que terminada e não tem retorno possível», começou por confirmar.

«Já foi notificado para apagar imediatamente a fotografia e continua a não o fazer», revelou ainda.

Após o comunicado da ex-namorada, Nuno Homem de Sá acabou por eliminar a fotografia da sua página de Instagram e fez uma nova publicação. Desta vez, publicou uma fotografia onde se pode ler «Amo-te» e na legenda acrescentou «Guarda as tuas lágrimas».