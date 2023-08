Após polémica com Nuno Homem de Sá, Frederica Lima revela: «Quero estar preparada para o que aí vem»

Após polémica com Nuno Homem de Sá, Frederica Lima mostra-se de férias em biquíni

Frederica Lima: «Foram as duas pessoas que me deram mais gozo de picar...»

Frederica Lima sobre Mafalda Diamond: «Ela está no limite, bomba relógio»

Frederica Lima e Nuno Homem de Sá, ambos ex-concorrentes do Big Brother, têm vivido momento de grande tensão.

A polémica gerou-se após Nuno Homem de Sá ter partilhado várias memórias como vídeo e fotografias com a ex-namorada Frederica Lima e esta ter feito um esclarecimento: «A minha relação com o Nuno Homem de Sá está mais que terminada e não tem retorno possível», veja aqui.

Na mais recente publicação, Frederica Lima começa por escrever: «Bom dia a todos! Desejo-vos a mesma energia, positividade e força de vontade para correrem atrás dos vossos sonhos! Força!!!».

A ex-concorrente revela então estar focada no futuro, afirmando: «De olhos postos no futuro 😊Focada em mim, no meu bem estar, em todos os sonhos que tenho por realizar, em tudo o que ainda quero construir, em tudo o que tenho a capacidade de melhorar, de aprender, de evoluir! 🥰».

Por fim, Frederica Lima termina dizendo: «Não sei o que o futuro me reserva mas eu quero estar preparada para o que aí vem 💪».

À publicação não faltaram comentários de apoio dos seus seguidores como: «Bom dia Ferderica força minha querida o futuro a Deus pertence viva com alegria o presente 😘🍀», «Assim seja 🙏❤️», ou «Em frente é o caminho! 🙌💪».

Veja aqui a publicação.