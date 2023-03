Lembra-se do pequeno Ben, filho de Ross, nos «Friends»? 20 anos depois, não vai reconhecê-lo!

«Friends» é, provavelmente, uma das séries de comédia mais icónicas da Televisão, que, ainda hoje, conquista fãs mundialmente. A série foi transmitida pelo mundo inteiro e continua a ser emitida em vários países.

Gravada entre 1994 e 2004, e das mais premiadas de sempre, conta a história de 6 amigos, Chandler (Matthew Perry), Joey (Matt LeBlanc), Monica (Courteney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Rachel (Jennifer Aniston) e Ross (David Schwimmer), e das peripécias das suas vidas, ao longo de 10 temporadas.

Perto do final, e para contentamento do público, o romance entre Rachel e Ross deu frutos: Emma, cuja personagem foi interpretada por Cali e Noelle Sheldon. Mas, muito antes disso, o irmão de Monica já havia sido pai. Ben é fruto da sua relação com a ex-mulher, Carol (Jane Sibbett), de quem se divorciou por esta "descobrir", entretanto, ser lésbica.

Hoje, Cole Sprouse, que curiosamente também tem um irmão gémeo, tem 30 anos e continua ligado à representação. Veja, na galeria em cima, como está agora e também como estão as gémeas que deram vida à bebé Emma.

Recorde ainda, nos vídeos abaixo, a participação deste elenco infantil na série: