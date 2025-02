‘Funtástico’: Conheça a vencedora da primeira temporada do programa da TVI!

Luana Sousa foi a vencedora da primeira temporada do programa 'Funtástico', transmitido pela TVI neste domingo, 9 de fevereiro, na TVI.

A grande final do Funtástico, apresentado por Manuel Luís Goucha, decorreu ao longo da tarde deste domingo, 9 de fevereiro, na TVI. O programa contou com a participação dos melhores talentos apurados nas emissões anteriores.

Luana Sousa destacou-se entre os finalistas ao impressionar o painel de jurados composto por Sara Prata, João Patrício e António Leal e Silva, bem como o convidado especial, o cantor Zé Amaro. A sua atuação emocionou e convenceu os jurados, garantindo-lhe os pontos necessários para a vitória.

Como vencedora da primeira edição do "Funtástico", Luana Sousa recebeu um cheque no valor de 5 mil euros e uma estatueta do programa.

O formato, apresentado por Manuel Luís Goucha, regressa no próximo domingo, 17 de fevereiro, para uma nova temporada que promete revelar ainda mais talentos e surpreender o público.