A pré-época do futebol passa pela TVI. Saiba quem joga e quando ver!

O mês de julho traz de volta os Desafios Betano ao Estádio Algarve, numa série de encontros de pré-época que prometem dar o pontapé de saída à nova temporada 2025/2026 com muita emoção — e com transmissão em direto na TVI.

A equipa do Sporting prepara-se para testar o seu plantel, defrontando equipas internacionais com transmissões televisivas asseguradas pela TVI. O primeiro desafio está marcado para 16 de julho, às 19h30, frente ao Celtic Glasgow, um clássico do futebol escocês. Já no dia 21 de julho, às 20h00, os leões medem forças com o Sunderland AFC, histórico clube inglês.

Apesar de serem jogos de pré-temporada, a expectativa é de que as equipas entrem em campo com grande parte dos seus principais jogadores, oferecendo aos adeptos uma primeira amostra do novo plantel e das ideias para a época que se avizinha.

Os Desafios Betano continuam assim a afirmar-se como um dos pontos altos da pré-temporada em Portugal, juntando futebol de qualidade, adversários internacionais e cobertura televisiva exclusiva na TVI.

16 de julho às 19h - Sporting vs Celtic Glasgow

21 de julho às 20h - Sporting vs Sunderland AFC

📍 Local: Estádio Algarve

📺 Todos os jogos em direto na TVI