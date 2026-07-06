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“Desafios Betano” na TVI: veja o calendário completo da pré-temporada de Sporting e Benfica

  • Redação TVI Redação TVI
  • Há 2h e 2min
“Desafios Betano” na TVI: veja o calendário completo da pré-temporada de Sporting e Benfica - TVI
desafios betano

“Desafios Betano” trazem o melhor da pré-temporada do futebol nacional à TVI. Veja o calendário.

A emoção do futebol está de regresso à TVI com os “Desafios Betano”, uma série de jogos de preparação que vão acompanhar a pré-temporada do Sporting CP e do SL Benfica.

Ao longo do mês de julho, o Estádio Algarve será palco de cinco encontros internacionais, colocando duas das principais equipas portuguesas frente a adversários de grande prestígio, como CR Flamengo, Celtic FC, Villarreal CF, RC Strasbourg Alsace e Nottingham Forest FC.

Os adeptos vão poder acompanhar todos os jogos em direto na TVI, numa oportunidade única para seguir de perto a preparação de leões e encarnados antes do arranque oficial da nova época.

Calendário dos “Desafios Betano” na TVI

11 de julho | SL Benfica x CR Flamengo – 19h30
14 de julho | Sporting CP x Celtic FC – 17h30
17 de julho | SL Benfica x Villarreal CF – 19h45
20 de julho | Sporting CP x RC Strasbourg Alsace – 20h15
31 de julho | Sporting CP x Nottingham Forest FC – 19h45

Com grandes duelos internacionais e futebol de qualidade, os “Desafios Betano” prometem aquecer a pré-temporada e levar aos espectadores da TVI a emoção dos primeiros testes de Sporting CP e SL Benfica rumo a mais uma época competitiva.

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