Da televisão ao digital: O sucesso da Gala de Aniversário da TVI

A TVI voltou a brilhar com a sua grande gala dedicada à ficção, realizada no dia 22 de fevereiro no Casino Estoril. a força do evento estendeu-se muito além do palco, conquistando também o universo digital.

Redes Sociais: Uma explosão de alcance e interações

A TVI aproveitou as redes sociais como uma extensão da gala, trazendo conteúdos exclusivos para o Instagram e TikTok. Durante o evento, foram partilhadas dezenas de conteúdos exclusivos, incluindo entrevistas exclusivas, momentos inéditos dos bastidores e os looks mais comentados. O impacto foi imediato: as visitas dispararam +150% e o engagement aumentou 74,3%, consolidando o Instagram da TVI como líder.

A estratégia de aposta em vídeos curtos, reels e stories mostrou-se eficaz, proporcionando uma experiência imersiva ao público, que acompanhou e interagiu ativamente com cada detalhe da gala.

Cobertura completa no site da TVI

Além das redes sociais, o site oficial da TVI desempenhou um papel crucial na cobertura do evento. Com artigos detalhados sobre os discursos mais marcantes, os melhores looks da noite e curiosidades dos bastidores.

Essa integração entre TV e o digital permitiu um aprofundamento da experiência televisiva, oferecendo um conteúdo complementar que manteve os fãs ligados ao evento, mesmo depois do seu encerramento.

A Força da TVI no Digital

O sucesso da estratégia digital da TVI reforça a importância da convergência entre televisão e plataformas online. A interatividade e a proximidade com os espectadores são pilares fundamentais para manter a relevância da marca num cenário mediático em constante evolução.

Com uma gala que brilhou na televisão e dominou o digital, a TVI mostra que o futuro do entretenimento passa pela integração de múltiplas plataformas, em que a experiência do espectador vai muito além do ecrã.